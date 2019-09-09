У Зеленского рассказали, какую роль играл Медведчук при освобождении украинцев из плена

Виктор Медведчук / Скриншот

Андрей Ермак, помощник президента Украины, рассказал о том, что скандальный политик и лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук никак не участвовал в освобождении украинцев из застенков российских тюрем, а всего его поездки в Москву по таким вопросам — "личный пиар".

Соответствующую информацию он озвучил в интервью порталу УП.

"Знаю позицию нашего президента. Он заявлял много раз о том, что никаких привлечений господина Медведчука в какие процессы он не предусматривает. И поэтому я могу сказать, что никакого участия господин Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали. Считаю, что все его вояжи в Россию — это его личный пиар", — заявил Ермак он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленными с Украиной. Непосредственно обмен состоялся в минувшую субботу, 9 сентября, в аэропорту Борисполь - при участии президента Владимира Зеленского.