"Эти будут по 1100?": глава УЗ собрался лишить украинские поезда "самого дорогого"

УЗ предложила альтернативу стеклянным стаканам в металлических подстаканниках. / Facebook Евгения Кравцова

Сначала в Укрзализныце закупили наборы посуды по гигантским ценам – а теперь собираются обновлять ассортимент на бумажные варианты.

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов в очередной раз взбудоражил общественность предложением заменить стеклянные стаканы в металлических подстаканниках в поездах УЗ на обычные стеклянные или бумажные стаканчики.

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" – поинтересовался он в Facebook, выложив макет нового стакана.

Читайте также"Все деньги вбухали в стаканы": сеть шокирована фото ржавой "скотовозки" УкрзализныциПри этом на макете изображен Киевский ж/д-вокзал, который многим пришелся не по душе. На что Кравцов заверил, что "скоро будут изменения. Готовим масштабный проект реконструкции".

В комментариях многие выступили против идеи замены стаканов на пластиковые – или даже с пластиковой крышечкой. Также люди недовольны перспективой увеличения количества бумажных отходов.

Люди пишут: "Эти будут по 1100?", "Разве мало нам одноразового мусора? Все стараются отходить от этого, а тут наоборот. Пластиковые крышечки из полистирена (PS) в Украине не перерабатываются", "Чудно, но это мусор. Посуда, которая моется, более environment friendly", "Для Интерсити ок. Для ночных нет", "Вот проблемы у человека" и пр.

Ранее глава Укрзализницы сознался, когда в Украине появятся поезда со скоростью 250 км/ч. В компании озвучивают оптимистические прогнозы.