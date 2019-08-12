Глава Укрзализницы сознался, когда в Украине появятся поезда со скоростью 250 км/ч

Кравцов не разделяет оптимизма стратегии развития Укрзализницы / УНИАН

Глава Укрзализницы Евгений Кравцов высказал мнение, что до 2025 года в Украине вряд ли появятся поезда, способные развивать скорость до 250 км/час, хотя в госкомпании составляют более оптимистичную стратегию развития.

"Я не могу комментировать сроки, прописанные в стратегии. Но думаю, что они немного оптимистичные. В целом, на некоторых участках такая скорость возможна, но это требует значительных инвестиций не только в подвижной состав, но и в инфраструктуру. Сегодня она рассчитана на скорость 160 км/час", - цитирует Кравцова УНИАН.

По словам чиновника, для появления высокоскоростных поездов нужно обновить линии электроснабжения и полотно, привлечь инвестиции и рассчитать, будет ли данный скоростной режим окупаем и популярен среди пассажиров.

"Насколько я знаю, Мининфраструктуры планировало в стратегии реализовать евроколею отдельно от Укрзализницы. Такие проекты должны дотироваться государством", – считает Кравцов.

Как известно, в Укрзализныцы есть транспортная стратегия, в которой обещают украинцам высокоскоростные поезда к 2025 году.

Напомним, в Сети в очередной раз обратили внимание на жуткое состояние вагонов Укрзализныци. Электричка Киев-Казатин шокировала своим состоянием: ржавая дырявая прошивка, трещины, темные и грязные окна.

Ранее в Укрзализныце закупили наборы посуды по гигантским ценам. Также, немногим более года назад Центр сервисного обеспечения Укрзализныци угодил в скандал с завышенными ценами на закупках. Тогда с ФОП "Русанов Роман Николаевич" был заключен на ведение официальной страницы госкомпании в соцсети Facebook на 740 тысяч гривен и прочие SMM-услуги.