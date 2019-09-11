В Одессе для ребенка с ДЦП соорудили трешовый пандус-лабиринт

Ребенку с ДЦП сделали пандус-трек / Фото: Думская

В Одессе местная власть одного из районов, следуя муниципальной программе Равенство, в доме по улице Атамана Чепиги установила гигантский пандус в виде лабиринта для ребенка-колясочника.

О проделанной успешной работе отчиталась Суворовская райадминистрация Одесского горсовета.

Чиновники соорудили пандус для ребенка с ДЦП, который передвигается исключительно на инвалидной коляске. По их словам, технически другой съезд в этом месте установить было невозможно, поэтому получился гоночный трек.

/ Фото: Думская

"Технические возможности дома не позволяли сделать пандус обычного строения. Таким образом, получилась сложная конструкция, похожая на гоночный трек. Мальчик в восторге, он беспрепятственно выезжает во двор, с мамой в магазин за покупками. Дети с соседних домов облюбовали пандус, и приходят кататься на роликах и самокатах. Так у нашего героя появилось много друзей, которых в его жизни не было. Пандус стал инклюзивным пространством с принятием всех на равных", - отметили авторы строения.

Напомним, в Харькове разгорелся скандал: украинской спортсменке, члену Национальной паралимпийской сборной Украины по фехтованию на колясках Анне Пашковой неадекватные соседи не позволяли установить пандус в подъезде ее дома.