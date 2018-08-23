"Не позволим!": паралимпийской чемпионке Анне Пашковой из Харькова соседи не дают построить пандус

Анне Пашковой соседи не дают построить пандус / facebook.com/Анна Пашкова

В Харькове разгорается скандал: украинской спортсменке, члену Национальной паралимпийской сборной Украины по фехтованию на колясках Анне Пашковой неадекватные соседи не позволяют установить пандус в подъезде ее дома.

При этом девушка собралась оплачивать все работы за свой счет – но натолкнулась на яростное сопротивление соседей.

У себя в Facebook она выложила видео, на котором пытается достучаться до людей и позволить ей спокойно выходить из квартиры на улицу. На что в ответ слышит: "Я не собираюсь из-за того, что ты один раз в день соизволишь выехать, ухудшать свое положение, снижать стоимость своей квартиры, провоцировать воровство и вонь, и все остальное!"

"Я не позволю из-за того, что тебе раз надо выехать получить удовольствие – ухудшать свои условия", – напирает на Анну женщина.

Читайте такжеВ России школьница стала изгоем из-за издевательств над инвалидом: видеоСамыми ярыми противниками выступает некая женщина и мужчина помоложе. Они обвинили Пашкову в том, что та якобы хочет "втихаря построить пандус". По их словам, им хватает и лавочки, на которой вечно куролесит выпивающая публика. Однако стоит Анне заявить, что "лавочки не будет здесь" – соседи тут же начинают возмущаться, как это – остаться без лавочки? Анна пытается объяснить, что лавочку просто перенесут, но людей это уже мало волнует.

По мнению соседей, если паралимпийской спортсменке нужен пандус – пусть переезжает в другой подъезд, где такая конструкция есть.

С каждой минутой видео накал страстей накаляется. У Анны потихоньку начинают сдавать нервы, по голосу слышно, что девушка уже почти плачет, а под конец, не выдержав, интересуется у бездушных соседей: "Ну а что мне теперь, сдохнуть, или что?"

Стоит отметить, что, несмотря на то, что Пашкова уже более четырех лет прикована к инвалидной коляске, на ее счету немало наград, в том числе и бронза Чемпионата мира. Сейчас Анна активно готовится к очередному чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.

Местные СМИ уточняют, что Пашкова живет на 8 этаже. Чтобы выехать из дому, она вынуждена обращаться за помощью. Несколько месяцев назад она установила пандус на лестнице за своей счет, но спускаться по нему было невозможно из-за чрезвычайно острого угла. Тогда Анна и попыталась построить нормальный пандус – опять-таки за свои деньги. Проект разработали, материалы закупили – но тут вмешались "добрые" соседи.

Читайте такжеПоэт-классик Иван Драч обвинил Ульяну Супрун и ее команду в обмане женщины-инвалида"Пандус должен быть под очень низким наклоном, 19 м в одну сторону – и столько же в обратную. Он из сетки, которая будет пропускать дождь и снег, клумбу не повредят, все цветы под ним жить смогут. А люди начали кричать", – цитирует Анну "Комментарии. Харьков".

При этом правозащитники уточнили, что для оборудования подъездов пандусами – разрешения не нужны: по закону Украины, все граждане с ограниченными возможностями имеют право на свободное передвижение, как живущие в доме, так и просто приехавшие к ним в гости.

В комментариях к видео на Facebook люди называют соседей "тварями" и "быдлом" и желают Анне сил и терпения.