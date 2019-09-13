"Все будет гореть": после угроз секретарю горсовета в Черкассах сожгли машину

Ярославу Нищику подо жгли машину / facebook.com/jarik.n

В ночь на 13 сентября секретарю черкасского горсовета Ярославу Нищику неизвестный сжег машину.

Чиновник на своей странице в Facebook сообщил, что поджег произошел перед тем, как в горсовете собирались голосовать за снос незаконных МАФов возле центрального рынка. Из-за этого Нищик получал угрозы – мол, "все будет гореть".

Причиной поджога секретарь считает свою деятельность – ведь машина была в иделаьном исправном состоянии.

"В машине никогда не было проблем с проводкой. Машина 10:00 стояла перед пожаром. В машине новый аккумулятор. Машина не на сигнализации, а на центральном замке. Машина сегодня прошла диагностику и техосмотр. А так да, просто совпадение... P.S. Только помыл", - написал Нищик.

Чиновник добавил, что за 2 минуты до пожара по двору соседи видели молодого парня, который метался по двору.

В Черкассах горело авто секретаря горсовета / facebook.com/jarik.n

Вместе с авто чиновника сгорел еще один автомобиль / facebook.com/jarik.n

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