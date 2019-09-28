Зеленский поставил точку в карьере скандального экс-замглавы СБУ

Павел Демчина / Скриншот видео с youtube.com

Президент Владимир Зеленский уволил Павла Демчину с военной службы в запас Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа №719/2019 от 28 сентября обнародован на сайте президента.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в документе.

Напомним, в марте 2017 года Демчина стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни.

Читайте также"В тренде": в отставку подали Бирюков и ДемчинаНекоторые СМИ информировали, что, согласно декларации за 2015 год, Демчина проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имеет собственного жилья, автомобиля или сбережений. При этом его гражданская жена, которая является матерью троих его детей, является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном имении.

В НАБУ сообщили, что САП открыла производство "по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ (ст.368-2 Уголовного кодекса Украины)". Основанием для этого стали материалы журналистских расследований.

Отметим, что в мае 2019 года Петр Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.