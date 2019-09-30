Украину за уши втягивают во внутренние разборки в США – экс-министр

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара прокомментировал ситуацию вокруг обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в давлении на украинского президента Владимира Зеленского.

"Украину за уши втягивают во внутриполитические и внутрипартийные разборки в США. В любом случае Украина будет проигравшей в этой борьбе. Нам изо всех силу нужно держать нейтралитет в этой ситуации", - заявил он в эфире канала 112 Украина.

По его мнению, во внутренней риторике США Украину уже никто не считает субъектом международного права.

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"Каждая из сторон республиканцы и демократы хотят эту ситуацию выкрутить в свою сторону. Нам в этой ситуации лучше всего вообще молчать", - добавил Кожара.

Напомним, 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.