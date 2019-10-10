Обед по расписанию: в Сети показали, чем кормят бойцов ВСУ на Донбассе

Столовая для военных / facebook.com/1ogtb

Пока президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с журналистами на модном столичном фудмаркете, украинские военные выполняют поставленный задачи на Донбассе. В Сети показали, чем же кормят бойцов в столь сложных условиях.

"Как-то ни было и где бы мы не находились, но прием пищи должен быть надлежащим образом, с соблюдением соответствующих требований, не только санитарных, но и более домашних", - говорится в комментарии к фото, опубликованным на странице 1-ой отдельной танковой Северской бригады в Facebook.

В посте отмечается, что прием пищи для военных также является своеобразным отдыхом, когда можно расслабиться и обсудить проблемы.

На фото видна простенькая "полевая" столовая. При этом на обед повара приготовили суп – по фотографии сложно определить борщ это или солянка. Кроме того, в меню каша с мясом, половина свежего огурца и половина свежего томата. Также военным полагается хлеб, компот печенье.

"Так и наши повара, всегда с улыбкой и пониманием встречают нас в столовой!" – подытожил авторы публикации.

Напомним, что ранее украинцы высмеяли стоимость блюд в столовой Верховной Рады. Так, там порция голубцов обошлась нардепу от Слуги народа Александру Мариковскому в 170 гривен.