"Мою жену записали": Зеленский высказался о Миротворце

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский высказался о закрытии сайта Миротворец, в который вносят всех "врагов Украины". По его словам, у него нет претензии к работе сайта.

В ходе пресс-марафона главу украинского государства спросили о целесообразности закрытия ресурса из-за публикации персональных данных граждан и за то, что людей на этом сайте называют преступниками.

"Однажды даже мою жену туда записали, но потом сняли. Я как президент не могу закрывать или открывать сайты. Если нарушено законодательство, как это было с другими некоторыми сайтами - терроризм и все такое, тогда ок - готов включаться", - заявил президент.

При это он указал, что главе государства неправильно закрывать сайт.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на захваченной части востока Украины сейчас практически Приднестровье.