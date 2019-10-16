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"При Порошенко такой ху*ни не было": в Верховной Раде завелся воришка

16 октября 2019, 19:48

Мосийчук рассказал о краже в украинском парламенте.

Мосийчук
Мосийчук рассказал о краже в Раде / УНИАН

В парламенте Украины завелся воришка. Так, из столовой депутатов со стола кто-то стащил солонку, сообщил нардеп Игорь Мосийчук, который ранее  обнародовал детали наглого убийства участника антикремлевского движения в Киеве.

"В наше время солонок не крали. Измельчал депутат, не тот пошел", -высказался Мосийчук в соцсети.

Украинцы не могли промолчать и пройти мимо такого сообщения нардепа.

"Мільйони, певно, перед голосуванням не роздають)))", - предположила Жарчинская Ольга.

"Что тут говорить, при Порошенко такой ху*ни не было...", - заметил Максиму Герус.

"Давайте соберем все дружно деньги на новую, поможем все, чем можем", -  предложила Ирина Федоренко.

"Ржу... не могу.... багатые с виду.... дешевые с нутри...", - отметила Светлана Перепелица.

"Да, измельчал нынче нардеп, измельчал. Вот раньше-то, раньше составами железнодорожными тырили! Да, не тот ныче нардеп, не тот. Традиций не блюдет", - добавил Борис Евсюков.

Читайте такжеВ Сети выставили на продажу картину с Ляшко и Мосийчуком в БДСМ-стилеНапомним, ранее народный депутат президентской партии Слуги народа Елена Шуляк пришла в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере от французского дома моды Chanel.

Верховная Рада кража столовая народные депутаты воришка
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