Тодуров о реформах Супрун: сокращение числа больных и пенсионеров

Основной задачей МОЗ остается сокращение расходов на социальные нужды / УНИАН

Известный украинский кардиохирург, генеральный директор Института сердца Борис Тодуров рассказал о политике, проводимой Министерством здравоохранения.

По его словам, основной задачей Министерства здравоохранения как во времена Ульяны Супрун, так и сегодня остается сокращение расходов на социальные нужды.

"Сокращение количества пенсионеров, сокращение количества тяжелобольных, сокращение расходов на высокотехнологичные операции. Это все задачи, которые стоят перед теми, которые реально где-то там управляют", - подчеркнул он в интервью на канале ZIK.

По его словам, люди, которые занимают должности в директоратах Минздрава, исполнительно реализуют эту программу.

Напомним, ранее Тодуров объяснил суть медреформы в Украине.