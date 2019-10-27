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Мухарский рассказал, как "убил и закопал м*скаля"

27 октября 2019, 14:06

У каждого украинца на огороде "должен быть прикопан хотя бы один м*скаль", считает Антин Мухарский.

Мухарский
Антин Мухарский поведал о своих "альтер-эго"/ facebook.com/AntinMykharskyi

Известный украинский телеведущий, актер и музыкант Антин Мухарский, который ранее предложил отгородиться стеной от временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, рассказал, как он "убил и закопал" один из своих творческих образов - российского либерального журналиста Ипатия Лютого (Казанского).

По словам Мухарского, у него есть три "альтер-эго", а от четвертого – "м*скаля" – он отказался.

"Орест Лютый – это одно из моих альтер-эго. У нас троица. Антон Мухарский, как говорит Орест Лютый – русифицированная киевская падлюка, которая родилась в Киеве почти 50 лет назад. Есть украинизированный Антин Мухарский – он как раз является писателем, актером и телеведущим. И есть еще Орест Лютый – третье альтер-эго, радикальный певучий профессор антропологии из Стрыя, который может себе позволять говорить то, чего не могут говорить Антон или Антин", – рассказал Мухарский в эфире Oboz.TV.

Еще один творческий образ Мухарского - Ипатий Лютый (Казанский), который ныне почил. 

"Это был проходной персонаж, мы его убили и закопали. У каждого украинца на огороде должен быть прикопан хотя бы один м*скаль, чтобы картошка хорошо родила. Это так персонаж одной моей книжки говорит. И мы, выполняя этого желание, прикопали Ипатия Лютого, м*скалика, на огороде под хатой", – добавил он.

Напомним, ранее Мухарский заявил, что Львов стремительно проходит через процесс русификации. Кроме того, он написал стих о любителях "зрады", а до этого Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах.

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