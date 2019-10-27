Адвокат объяснил, почему РФ не отдает захваченные украинские катера

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов заявил о том, что Россия готова вернуть захваченные украинские военные корабли, однако этому мешает их техническое состояние.

В интервью Крым.Реалии он обратил внимание на то, что Россия до сих пор не выполнила решение Международного трибунала в части возврата кораблей.

"Но, по моей информации, в этом деле есть подвижки, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - добавил адвокат.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными. Среди освобожденных оказались украинские моряки, захваченные РФ в Керченском проливе.