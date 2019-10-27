Лишенный гражданства экс-депутат Рады засветился в Украине

О прибытии Андрея Артеменко в Украину сообщил Василий Горбаль.
В Украину вернулся бывший народный депутат Украины Андрей Артеменко, которого в 2017 году лишил украинского гражданства бывший на тот момент президентом Петр Порошенко.
В частности, о прибытии Артеменко в Украину сообщил еще один бывший нардеп Василий Горбаль.
"Встретил молитвенника нашего вашингтонского", – написал Горбаль в Facebook.
Он также опубликовал общее фото с Артеменко в Киеве на территории Киево-Печерской Лавры.
Отметим, что Артеменко стал известен после того, как предложил членам команды президента США Дональда Трампа план урегулирования конфликта Украины с РФ.
Как известно, прокуратура открыта уголовное производство из-за обнародования так называемого "плана Артеменко", предусматривающего в частности "аренду Крыма" Россией.