Лишенный гражданства экс-депутат Рады засветился в Украине

Андрей Артеменко / УНИАН

В Украину вернулся бывший народный депутат Украины Андрей Артеменко, которого в 2017 году лишил украинского гражданства бывший на тот момент президентом Петр Порошенко.

В частности, о прибытии Артеменко в Украину сообщил еще один бывший нардеп Василий Горбаль.

"Встретил молитвенника нашего вашингтонского", – написал Горбаль в Facebook.

Он также опубликовал общее фото с Артеменко в Киеве на территории Киево-Печерской Лавры.

Андрей Артеменко и Василий Горбаль / Фейсбук В.Горбаля

Отметим, что Артеменко стал известен после того, как предложил членам команды президента США Дональда Трампа план урегулирования конфликта Украины с РФ.

Как известно, прокуратура открыта уголовное производство из-за обнародования так называемого "плана Артеменко", предусматривающего в частности "аренду Крыма" Россией.