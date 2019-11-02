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"Срет в огне на дыровский флаг": в "ДНР" появился дом с "горящим в аду мертвецом" Моторолой

2 ноября 2019, 10:21

В Донецке на жилом доме появился мурал с "горящим в аду" боевиком Моторолой.

Моторола
В оккупированном Донецке появился мурал с Моторолой / фото: vk.com/uptowndog

В захваченном боевиками Донецке на стене многоэтажки нарисовали мурал с убитым Арсеном Павловым, известным как Моторола, восковая фигура которого ранее появилась в музее "ДНР".

"В Донецке на стене многоэтажки нарисовали мурал с Моторолой, под которым пылает адский костер. И внизу подпись - "знай наших". Выглядит как глумливое послание от тех, кто взорвал его в лифте. Ещё б дописали "Можем повторить", -  подписал фотографию с муралом журналист Денис Казанский, который и разместил ее в соцсети.

Отметим, на сообщение о мурале Моторолы активно отреагировали пользователи Сети.

"По виду так похоже что рисовали с фотки которую сделала камера в лифте", -  убежден некий Никита.

"Ну и пусть жарится на адском огне, этот пидор, как Донецкая я не против. Без этих моторыл Донецк был Степным Алмазом, а теперь, после прихода этих триколорных мудил это просто тлеющий уголек", - добавил пользователь Сети.

"Гори, анал моторЫлы, гори (с)", - высказался некий Игорь.

"Дом с мертвецом", - отметила некая Анна.

"Горит в аду )", - пошутил некий пользователь Сети.

"Срет в огне на дыровский флаг", - добавил еще один пользователь Сети.

"Это он в Аду Ну и предупреждение другим бандюкам", - убежден некий Станислав.

Читайте такжеЗахарченко положили на одном кладбище с террористами "Гиви" и "Моторолой" - росСМИНапомним, ранее ы самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко.

В так называемом "МВД ДНР" обвинили в смерти "героев ДНР" Захарченко и Арсена Павлова (известного как Моторола) сотрудников второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ Сергея Моторина и Андрея Байдала.

"Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к преступлениям в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления ДКР. Именно на нем кровь Героев ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова", — отметили в МВД.

ДНР Донецк мурал боевик Моторола новости Украины
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