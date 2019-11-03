"Есть простые причины": светит ли Украине вступление в НАТО – эксперт

Украина и НАТО: почему Альянс Киеву не светит – простым языком от эксперта / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценивает шансы Украины на вступление в НАТО как весьма призрачные.

"Что бы там ни говорили о том, что Украина движется к НАТО, я не верю, что нашу страну примут в Альянс по простым причинам", – заявил он во время чата на Главреде.

Во-первых, у Киева в НАТО имеются очень мощные противники. А в члены НАТО принимают лишь консенсусным решением, напомнил он. По его прогнозам, точно будут против Германия, Франция и более мелкие страны-сателлиты РФ.

Читайте такжеУкраина в НАТО: Столтенберг назвал сроки"Во-вторых, мы должны понимать, что, пока мы не контролируем границы, никто нас в НАТО не возьмет. В Уставе НАТО нет прямого запрета на принятие в Альянс стран, у которых есть проблемы с границами и территориями, но это является следствием 5-й статьи Устава НАТО о том, что нападение на любую страну-члена Альянса расценивается как нападение на Альянс в целом. То есть в случае принятия Украины сразу же возникнет юридический казус", – отметил Загородний.

Он смоделировал ситуацию, когда чисто теоретически Украина становится членом НАТО. После чего начинаются обстрелы на Донбассе.

"Это уже считается нападением на НАТО или нет? Российские войска в Крыму – в каком статусе? Считаются ли они оккупировавшими украинскую территорию? Сразу ли НАТО должен объявить войну России?" – перечислил эксперт спровоцированные этой ситуацией вопросы.

Поэтому он резюмировал: "Если Украина сейчас подаст заявку, в НАТО ей скажут "нет".

Читайте такжеЕсли Путин нападет: Пристайко рассказал о планах НАТО на случай открытой агрессии РФРанее в НАТО усомнились в способности Украины достичь стандартов Альянса. Украина пока находится далеко от соответствия критериям членства в НАТО и ЕС.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.

19 февраля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.