"Без опыта и знаний": экс-министр назвал самую слабую сторону Зеленского

Эксперт назвал самую слабую сторону Владимира Зеленского / Reuters

Кадровая политика является самой слабой стороной президента Владимира Зеленского, заявил бывший министр экономики Виктор Суслов.

"Он (президент Зеленский, - ред.) назначает (на высшие государственные посты, - ред.) людей, которых знает. Есть должности, где нужны опыт и знания", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

По его мнению, сейчас в Украине власть на деле демонстрирует лозунг о том, что "кухарка может управлять государством".

"У премьера Гончарука – ноль в опыте госслужбы. Мы ему назначили такой Кабмин, таких замов в министерства, директоров департаментов, советников – случайных людей, не работавших в этой сфере", - отметил эксперт.

Читайте такжеОпасный признак для президента ЗеленскогоОн добавил, что при этом "толпа случайных людей", без образования, опыта и знаний вдруг начинает выдвигать лозунги и идеи.

"Что они могут сказать? Да, у нас вся страна будет в смартфоне, мы закричим, пусть к нам придут инвестиции… Никакие инвестиции после этого не придут, потому что нужен комплекс мероприятий, которые они не знают и не способны реализовать", - резюмировал Суслов.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает его в свой адрес.