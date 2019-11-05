Оскандалившаяся волонтер сделала громкое заявление по России

НАТО / Reuters

Оскандалившаяся волонтер Маруся Звиробой, в отношении которой открыто уголовное производство, снова отличилась громким заявлением в отношении президента Владимира Зеленского. По ее словам, нынешний глава государства должен сотрудничать с пятым президентом Петром Порошенко.

"Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса – будет тут стоять НАТО или не будет. Имею в виду, будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством. Если не будет помощи этих войск, у нас нет таких шансов. Россия сделает все, чтобы у нас этих шансов не было", – заявила Звиробий в комментарии Обозревателю.

Волонтер уверена, что отстоять североатлантический курс Украины поможет Порошенко.

"Ему надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас. Это надо учитывать на войне с врагом, который уже не раз давал понять, что все может пойти не по отмеченному плану", – подытожила участница недавнего скандала.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина станет членом Альянса.