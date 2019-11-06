В Киеве девять электричек не вышли на рейс: названа причина

Электрички находятся в неисправном техническом состоянии.
В Киеве отменены рейсы девяти электричек из-за актов вандализма.
Столичные электрички находятся в неисправном техническом состоянии, сообщили в Киевпастрансе.
"В утренние часы по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - сказано в сообщении.
Уточняется, что были изуродованы вагоны и украдены провода электрооборудования.
Напомним, Укрзализныця и Киевпастранс устроили разборки в Сети.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве разгневанные пассажиры заблокировали движение городской электрички.