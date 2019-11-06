В Киеве девять электричек не вышли на рейс: названа причина

В Киеве остановили работу девяти электричек / УНИАН

В Киеве отменены рейсы девяти электричек из-за актов вандализма.

Столичные электрички находятся в неисправном техническом состоянии, сообщили в Киевпастрансе.

"В утренние часы по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - сказано в сообщении.

Уточняется, что были изуродованы вагоны и украдены провода электрооборудования.

Напомним, Укрзализныця и Киевпастранс устроили разборки в Сети.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве разгневанные пассажиры заблокировали движение городской электрички.