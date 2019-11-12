"Верьте в воинов": в ВСУ сообщили о потерях оккупантов на Донбассе

В ВСУ сообщили о потерях оккупантов на Донбассе / скриншот

11 ноября российско-оккупационные войска на Донбассе понесли существенные потери.

Трое боевиков "Л/ДНР" ранены, написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Потери российско-оккупационных войск 11.11.2019 г. составили 3 человека, а именно: санитарные (300) – 3 человека. 2 – 9 омсп (отдельный мотострелковый полк – ред.), 1 – 1 омсбр (отдельная мотострелковая бригада – ред.). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – призвал Штефан.

Напомним, в Петровском завершилось разведение сил, озвучены все подробности. Андрей Агеев анонсировал старт разминирования территории.

При этом в МИД Украины сделали громкое заявление о войне на Донбассе: Россия загнана в угол. Сейчас шаг навстречу должна сделать Россия, уверен Вадим Пристайко.