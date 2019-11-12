Последний прыжок, перекрытый мост через Днепр: в Кременчуге случилось ужасное ЧП

На Полтавщине сегодня погиб мужчина, которому на вид около 30 лет.
В городе Кременчуг Полтавской области во вторник днем, 12 ноября, с Крюковского моста через реку Днепр прыгнул мужчина и погиб.
Мужчина оставил одежду на перилах моста, ее нашли местные жители и сообщили о находке копам, пишет УНИАН со ссылкой на данные пресс-службы горотдела полиции города.
В агентстве добавили, что для проведения следственных действия на Крюковском мосту сначала ограничили движение, а позже он был перекрыт.
В Днепре водолазы обнаружили тело погибшего, мужчине на вид около 30 лет. По данным правоохранителей, в карманах одежды погибшего не было ни мобильного, ни денег, ни предсмертной записки.
Ранее сообщалось, что вечером 18 сентября в Киеве мужчина захватил мост Метро, угрожал его взорвать и сбил беспилотник правоохранителей. В тот же вечер злоумышленник был задержан, позже суд избрал ему меру пресечения.