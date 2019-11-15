Взрывы в Балаклее: сообщается об увеличении пострадавших

Появились новые пострадавшие в результате взрывов в Балаклее / УНИАН

До пяти человек увеличилось количество пострадавших вследствие взрывов в Балаклее, два бойца-сапера получили несовместимые с жизнью травмы.

"Один — в тяжелом состоянии; один – средней степени тяжести; трое – легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", – говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Уточняется, что с 15:13 новых взрывов на военной базе не было. На месте трагедии работает оперативная группа во главе с первым заместителем начальника ГШУ генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком. Проводится масштабная проверка с участием военной службы правопорядка и представителей правоохранительных органов.

После взрывов спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов провести заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в связи со взрывами на складах в Балаклее.

"Это действительно серьезная ситуация. Поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по вопросам обороны, собраться и провести заседание", – сказал Разумков.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказал слова соболезнования родным и близким жертв взрывов в Балаклее.

"По фактам этой трагедии поручаю срочно начатую проверку. Местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не грозит…Всем раненым в результате происшествия оказывается неотложная медицинская помощь", – написал Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что в данным момент хранилище боеприпасов находится в безопасности.

Как ранее сообщалось, в пятницу, 15 ноября, в районе склада с артиллерийскими боеприпасами в Балаклее прогремели мощные взрывы. По данным Минобороны Украины, произошло чрезвычайное происшествие при вывозе снарядов.

Напомним, во время процесса утилизации боеприпасов в районе военного склада в городе Балаклея (Харьковщина) двое военнослужащих ВСУ погибли, а еще четверо - получили ранения различной тяжести.