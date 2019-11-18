Боевики "ДНР" передали Украине тело без органов и лица под видом пленного

Тело передали без вещей и документов - только с биркой Беспалый / Фото: скриншот видео ТСН

Пророссийские боевики "ДНР" передали украинской стороне для захоронения тело якобы попавшего в плен 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого старшего сержанта Романа Беспалого.

Как сообщает ТСН, за грузом 200 в Донецк самостоятельно отправился гражданский водитель.

По словам начальника отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, тело было передано в черном пакете без документов и результатов судебно-медицинской экспертизы. Впоследствии при вскрытии стало очевидно, что террористы вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. Боевики же заявляли, что Беспалый совершил самоубийство.

Жена Романа Беспалого Анжела и его отец в морге Днепра тело не опознали, утверждая, что это совершенно другой человек.

"Под любым давлением, он бы что угодно, только не совершил самоубийство. Я больше склоняюсь, что даже, если мой муж, то его убили, но сам бы он себя не убил", — сказала Анжела Беспалая.

Отец военнослужащего сдал образцы своей крови для генетического анализа ДНК, чтобы окончательно выяснить, принадлежит ли изуродованное тело без внутренних органов и лица Роману.

Как известно, восемь украинских военнослужащих, включая Беспалого, попали в плен 22 мая. Мужчины на автомобиле ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию. О самоубийстве Беспалого 15 октября написал в соцсетях наемник РФ Евгений Тинянский. Он утверждал, что один из восьми пленных повесился в одиночной камере, якобы, не выдержав жестоких пыток.

Как ранее сообщалось, в оккупированном Донецке с 2014 года и до сих пор на территории негосударственного фонда Изоляция действует секретная тюрьма, в которой террористы издеваются над узниками.

Напомним, ранее Владимир Балух, освобожденный из российских застенков во время большого обмена между Киевом и Москвой 7 сентября, заявил о том, что подконтрольные Кремлю тюремщики неоднократно применяли к нему пытки. Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк также рассказал о пытках в российских тюрьмах.