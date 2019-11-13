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Насиловали, пытали электротоком, избивали битами: стало известно о жутком обращении с узниками секретной тюрьмы "ДНР"

13 ноября 2019, 09:05

Территорию фонда Изоляция в Донецке боевики превратили в настоящий концлагерь.

Изоляция
Валентина Бучок и Галина Гаевая рассказали об пытках в Изоляции на территории оккупированного Донецка / Фото УНИАН

В оккупированном Донецке с 2014 года и до сих пор на территории негосударственного фонда Изоляция действует секретная тюрьма, в которой террористы издеваются над узниками. За пять лет через этот концлагерь прошли сотни людей, хотя боевики не признаются в его существовании.

В застенках тюрьмы 11 месяцев провела 54-летняя дончанка Валентина Бучок, на которую в "МГБ ДНР" пытались "повесить" соучастие в убийстве боевика Моторолы. 60-летння Галина Гаевая, которая была старшей медсестрой в Докучаевске Донецкой области, попала в Изоляцию на год и три месяца. Ее псевдосуд "ДНР" обвинил в шпионаже. Женщин освободили в рамках большого обмена, который был проведен в декабре 2017 года.

Бывшие узницы секретной тюрьмы "ДНР" рассказали об ужасах, которые там происходили. Их камера находилась прямо напротив "пыточной".

"Я до сих пор помню скрежет разматываемого скотча, людей долго им связывали. И потом до утра - крики. Самой популярной пыткой был электрический ток. Они надевали на пальцы ног петли проводов, смачивали водой и пускали ток. Так пытали и меня", - рассказала УНИАН Гаевая.

Книги воспоминаний военнопленных Второй мировой войны стали "настольной книгой" боевиков

По словам Гаевой, у боевиков были книги воспоминаний военнопленных Второй мировой войны, в которых было описание пыток в концлагерях.

"И это стало дня них настольной книгой", - отметила Бучок.

Кроме электротока, популярным орудием палачей были биты: резиновые, алюминиевые, деревянные. Мужчин боевики ставили на колени и били по пяткам. Потом приводили в камеру, командовали: "Руки за голову" и заставляли стоять так до утра.

При этом отношение к "ополченцам" в секретной тюрьме "ДНР" было еще хуже. Их не кормили, они все время находились в подвале, а молодых женщин регулярно насиловали.

Официально в "ДНР" не признают, что Изоляция - концлагерь. Это секретная тюрьма, созданная "МГБ", чтобы ломать пленных. Тут люди могут сидеть годами в полной изоляции. Тем, кому "повезло" меньше, просто убивали. Бывшие узницы Изоляции рассказали, что на территории есть ангары с большими ямами - туда бросали тела и засыпали сверху мусором.

Напомним, ранее Владимир Балух, освобожденный из российских застенков  во время большого обмена между Киевом и Москвой 7 сентября, заявил о том, что подконтрольные Кремлю тюремщики неоднократно применяли к нему пытки. Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк такде рассказал о пытках в российских тюрьмах.

ДНР пытки тюрьма изоляция новости Украины
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