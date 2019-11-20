Зеленский огласил, что нормандская четверка будет решать по Донбассу / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса проведения выборов на Донбассе в ходе саммита в нормандском формате 9 декабря.

Это будет третий вопрос в его личной повестке дня. В первую же очередь Зеленский намерен договориться о полном прекращении огня на Донбассе. Второй вопрос — возвращение Украине контроля над границей с Россией на территории Донбасса.

"Третий вопрос (думаю, он один из непростых) — это возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории", — пояснил президент журналистам в Станице Луганской.

Читайте такжеВ шаге от Приднестровья, или Чего ждать от" нормандской" встречиНа этой неделе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также высказался о выборах на Донбассе. Глава МИД считает, что переселенцы могут принять участие в выборах при помощи электронного или дистанционного голосования.

Ранее Путин дал указания по Донбассу. Президент РФ заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть согласован с ОРДЛО.

Напомним, источник раскрыл планы "нормандской четверки". Согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита.