"Крутая штука": Зеленский похвастался грандиозными планами

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Очаков рассказал о своих планах. По его словам, между аннексированным РФ Крымом и Херсонской областью построят хаб.

При этом президент заверил, что уже даже видел проект.

"Мы уже договорились с компанией SOCAR, хотел вам сказать, что мы там сделаем реально крутую штуку. Мы уже разработали с компанией SOCAR, я уже видел компьютерный дизайн, за один год там построят хаб", – цитирует Зеленского Крым. Реалии.

Кроме того, он оптимистично отметил, что данный проект станет реальностью уже через год. Других подробностей глава украинского государства не сообщил.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, как договаривался о возвращении из РФ украинских военных катеров.