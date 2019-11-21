Зеленский отругал мэра Очакова за отсутствие дорог в городе

Зеленскому не понравились дороги в Очакове / Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Николаевскую область для встречи вернувшихся из России кораблей спросил у мэра Очакова Сергея Бычкова, почему в городе напрочь отсутствуют дороги.

На брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ трех военных кораблей мэр уточнил у главы государства, где нет дорог – в городе или по трассе.

"Дорог нет, там, где мы ехали. Нет дорог. Можете спросить послов — мы ехали, нет дорог. Если бы мы ехали по Парижу, но мы сейчас в Очакове… Я не про трассу с вами говорю, про город Очаков. Мы ехали по Очакову и не могли к вам сюда доехать, совсем нет дорог. Как так может быть?" – поинтересовался Зеленский.

Бычков ответил, что дорогу, по которой ехал президент, смогут отремонтировать только весной.

Зеленский пообещал обязательно приехать и проверить состояние дорог в Очакове.

Как известно, из-за плохого состояния дороги у проходной военного порта в Очакове журналистка ТРК Украина Анжела Слободян оступилась, упала в яму и сломала ногу.

Как ранее сообщалось, Зеленский опоздал на церемонию встречи из России украинских кораблей в Очакове из-за технической неисправности самолета, на котором он планировал осуществить полет.

Напомним, украинские корабли, которые вернула Российская Федерация, находятся в ужасном состоянии. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, суда не способны самостоятельно передвигаться.