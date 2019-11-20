Журналистка упала и сломала ногу, ожидая Зеленского в Очакове

Зеленский приехал в Очаков с опозданием из-за отказа двигателя у самолета / Фото: пресс-служба президента

У проходной военного порта в Очакове журналистка ТРК Украина Анжела Слободян оступилась, упала в яму и сломала ногу, когда представители СМИ несколько часов ждали президента Владимира Зеленского для встречи освобожденных из России кораблей.

"Пресса уже третий час ждет у проходной военного порта в Очакове. Внутрь не пускают, говорят "подготовительные мероприятия". Территория, мягко говоря, не приспособлена к нахождению большой группы людей. Вокруг ямы, окопанные участки, темень сплошная", - сообщил журналист издания Николаевские новости Олег Денерюга.

По данным СМИ, журналисты ожидали главу государства в кромешной тьме, где были ямы и окопанные участки.

Во время ожидания президента порт покинула съемочная группа телеканала 1+1, у которой была локальная подсветка пустыря вокруг военной части. В итоге журналистка Анжела Слободян оступилась и сломала ногу. Неподалеку была карета скорой помощи, которая приехала на вызов. Медики сообщили, что у девушки зафиксирован открытый перелом.

/ Фото: Николаевский новости

Как ранее сообщалось, Зеленский опоздал на церемонию встречи из России украинских кораблей в Очакове из-за технической неисправности самолета, на котором он планировал осуществить полет.

Позже глава государства приехал и подтвердил, что на кораблях частично отсутствует вооружение и оборудование.

Напомним, украинские корабли, которые вернула Российская Федерация, находятся в ужасном состоянии. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, суда не способны самостоятельно передвигаться.