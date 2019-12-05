Нападает на женщин: в Киеве на Русановке появился опасный маньяк

Неадекват нападет на женщин даже днем / ТСН

На Русановском массиве в столице на протяжении полугода по улицам разгуливает опасный маньяк – мужчина совершает нападения на женщин и бьет и кулаками.

Неадекват нападет на женщин даже днем, сообщает ТСН. Пострадашие рассказывают, что некоторым удалось сбежать, а некоторых маньяк все же избил.

"Он прошел мимо нас, плюнул в нашу сторону и замахнулся кулаком. К счастью, не успел ударить. Мы сразу убежали и начали кричать", – рассказали пострадавшие.

На киевлянку Ольгу незнакомец напал внезапно и ударил в висок. Девушке повезло, что ее спас парень. Последнее нападение маньяка произошло вечером – он с кулаками набросился на 40-летнюю женщину и трижды ударил ее в живот.

Выяснилось, что 37-летний неадекватный мужчина более 20 лет находится на учете в психдиспансере. Его мать объясняет поведение сына ошибкой врачей в диагнозе и, соответственно ошибочным лечением.

Полиция начала расследовать нападение русановского маньяка на женщин. Однако, выяснилось, что мужчину уже задерживали, но отпустили под личное обязательство.

Напомним, эксперты рассказали, как женщинам спасти себя от насильников.

Как сообщал Главред, недавно российский Санкт-Петербург потрясла новость о жутком убийстве, которое совершил историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Соколов убил и расчленил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко.

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на кадрах которого видно, как Олег Соколов избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

Суд взял Соколова под стражу. 15 ноября во время следственного эксперимента попытался покончить с собой. Инцидент попал на видео. Историку назначили дополнительную психиатрическую экспертизу.