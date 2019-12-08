"Я его добью": раскрыты подробности жуткой расправы над волонтером в Бахмуте

Погибший волонтер Артем Мирошниченко / Фейсбук А.Мирошниченко

Участник АТО Константин Шабалин, который является земляком покойного волонтера Артема Мирошниченко, умершего в больнице 5 декабря от травм, которые нанесли ему в Бахмуте Донецкой области местные пьяные подростки, рассказал подробности об одном из отморозков.

"Я хочу, чтобы не только их обоих наказали по всей строгости закона, но и привлекли к ответственности тех, кто вырастил этих убийц. На суде прокурор зачитал показания школьной учительницы подозреваемого, которая сообщила, что в школьном сочинении парень, написал: "Я хочу стать киллером и убивать людей". Мне интересно: после этого его поставили на учет к психологу? Кто-то занимался его коррекцией? Судя по всему, если и занимался, то результатов это не дало", - рассказал он Фактам.

Как рассказала мать одного из подростков, они чуть было не отправились добивать Артема — женщина слышала, как кто-то из них произнес: "Пошли, я его добью".

"Артем умер, не приходя в сознание, следователь не смог пообщаться с ним. И пока следствие не говорит о существовании какого-либо свидетеля, который бы подтвердил, что именно украинский язык, на котором общался Артем, спровоцировал налетчиков на то, чтобы буквально убивать свою жертву с нечеловеческой жестокостью. Да, зная Артема, можно с вероятностью 100% утверждать, что он ответил им на украинском. Да, так могло быть. И скорее всего, так и было. Но это пока лишь предположения, а не факты. Хотя некоторые пишут об этом как уже известном факте", - добавил Шабалин.

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Напомним, полиция задержала двух нападавших: ими оказались 17-летний подросток, который ранее имел условную судимость за разбой и 16-летний подросток, занимавшийся боксом.