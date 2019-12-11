Эксперт объяснил главную "фишку" избирательной кампании Зеленского

Владимир Зеленский / офис президента Украины

В избирательной кампании Владимира Зеленского использовалась методология big data и бихевиоризм, рассказал профессор, доктор филологических наук, специалист в области коммуникативных технологий Георгий Почепцов.

По его словам, технологией, которая успешно использовалась командой Зеленского, было программирование поведения избирателя.

"Имеется в виду работа с молодежной аудиторией. Это те люди, которые активно находятся в интернете, на них можно выйти", - подчеркнул эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

Он пояснил, что технология заключалась в том, чтобы посылать потенциальным избирателям активные сообщения, которые их заинтересуют и приведут на избирательные участки.

"Все, живущие в Интернете, получают информацию из соцсетей. Для человека создается информационная среда, в рамках которой он сделает нужный тип выбора. Молодежь надо было поднять с кресел и заставить проголосовать", - добавил Почепцов.

Напомним, ранее политолог Виктор Небоженко назвал главную причину падения рейтинга Зеленского.