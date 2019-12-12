В Раде пошли на радикальный шаг после "жесткого махача": подробности

Драка в Раде / скриншот

Жесткая драка между народным избранником от парламентской фракции Слуга народа Андреем Богданцом и представителем ВО Свобода Эдуардом Леоновым произошла 11 декабря в стенах украинского парламента. После данного инцидента в здании усилили безопасность.

Так, аграрный комитет, который рассматривает законопроект о рынке сельхозземель, будет работать в закрытом режиме.

"Агарный комитет закрыли для общественности", - сообщил фотограф Ян Доброносов в Facebook.

При этом в комментариях под опубликованными снимком Доброносов уточнил, что журналисты смогут побывать на заседании комитета.

Как ранее сообщал Главред, 11 декабря во время заседания аграрного комитета в момент рассмотрения законопроекта о рынке сельхозземли произошла драка. Позже стало известно, что один из участников стычки, а именно нардеп от Слуги народа Андрей Богданец попал в больницу. Уже 12 декабря правоохранители задержали бывшего народного депутата от Свободы Алексея Кайду, а экс-нардепа от Свободы Эдуарда Леонова объявили в розыск.