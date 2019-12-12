"Мне 54 года и я не...": Порошенко решил хайпануть и пошел по стопам Зеленского

Петр Порошенко / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко в четверг, 12 декабря, во время выступления по законопроекту о продлении особого статуса Донбасса процитировал Владимира Зеленского.

Политик с трибуны Верховной Рады заявил, что ему "54 года и он не...".

"Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела (речь идет о деле о возможной госизмене при подписании минских соглашений, - ред.)", - сказал Порошенко.

При этом он указал, что у его партии есть много причин не поддержать документ по Донбассу, но фракция за него проголосует.

"Путин мечтает об отклонении этого закона, голосование "за" помогает нашей армии и нашему государству держать оборону с меньшими потерями, голосование "за" дает возможность украинским дипломатам продолжить свою работу за сохранение коалиции. Мы - государственники, мы не меняем принципы, поэтому мы голосуем за продление действия этого закона", - объяснил Порошенко.

Как ранее сообщал Главред, ГБР проводит досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко государственной измены во время подписания Минских соглашений.