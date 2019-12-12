"Чтобы дело не превратилось в сериал": Зеленский и Рябошапка прокомментировали задержания по делу Шеремета

Зеленский и Рябошапка подтвердили, что заказчик убийства Шеремета пока не выявлен / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский напомнил, что раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета является приоритетным уголовным делом, контроль над которым осуществляется на само высшем уровне.

"Я думаю, что у меня нет слов, одни эмоции. Несколько месяцев назад я сказал, что для нас это одно из приоритетных криминальных дел, и я хочу поблагодарить прокуроров, следователей", - сказал гарант в рамках брифинга.

Глава государства подчеркнул, что задержаны предполагаемые убийцы, вину которых предстоит доказать в суде. Однако важно и выявить заказчика жестокого преступления.

"Вероятные убийцы сегодня были задержаны, мы получили много ответов, но мы еще не знаем, кто заказчик, но я надеюсь, что мы это узнаем скоро. Мне бы не хотелось, чтобы это дело превратилось в "сериал", - отметил Зеленский.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге подтвердил слова президента, что задержаны только исполнители, а заказчики следствию пока неизвестны, их личность правоохранителям предстоит установить.

"Хотел бы отметить титаническую работу наших сотрудников полиции, прокуроров. Очень мало людей в стране верили, что такое убийство может быть раскрыто. Это только первые шаги, установлены только причастные, которые планировали и закладывали бомбу, надо еще установить инициаторов", - подытожил глава ГПУ.

Напомним: