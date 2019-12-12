"Чтобы дело не превратилось в сериал": Зеленский и Рябошапка прокомментировали задержания по делу Шеремета

Глава государства акцентировал на необходимости выявления заказчиков преступления.
Президент Владимир Зеленский напомнил, что раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета является приоритетным уголовным делом, контроль над которым осуществляется на само высшем уровне.
"Я думаю, что у меня нет слов, одни эмоции. Несколько месяцев назад я сказал, что для нас это одно из приоритетных криминальных дел, и я хочу поблагодарить прокуроров, следователей", - сказал гарант в рамках брифинга.
Глава государства подчеркнул, что задержаны предполагаемые убийцы, вину которых предстоит доказать в суде. Однако важно и выявить заказчика жестокого преступления.
"Вероятные убийцы сегодня были задержаны, мы получили много ответов, но мы еще не знаем, кто заказчик, но я надеюсь, что мы это узнаем скоро. Мне бы не хотелось, чтобы это дело превратилось в "сериал", - отметил Зеленский.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге подтвердил слова президента, что задержаны только исполнители, а заказчики следствию пока неизвестны, их личность правоохранителям предстоит установить.
"Хотел бы отметить титаническую работу наших сотрудников полиции, прокуроров. Очень мало людей в стране верили, что такое убийство может быть раскрыто. Это только первые шаги, установлены только причастные, которые планировали и закладывали бомбу, надо еще установить инициаторов", - подытожил глава ГПУ.
Напомним:
- Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.
- Позже стало известно, что фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей волонтера Маруси Звиробий
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.
- Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва авто 20 июля 2016 года. Эксперты выяснили, что журналист погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.
- Названы пять подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета:
- Андрей Антоненко
- Юлия Кузьменко
- Яна Дугарь
- Владислав Грищенко
- Инна Грищенко