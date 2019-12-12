  1. Главная
  3. Украина

В Киеве сквер назвали именем Шеремета

12 декабря 2019, 19:24

Решение в срочном порядке приняла столичная мэрия.

Решение поддержали 86 депутатов
Решение поддержали 86 депутатов / Фото: Facebook/Дмитрий Белоцерковец

В Шевченковском районе Киева сквер на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая назван в честь погибшего в столице белорусского журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, решение 12 декабря в срочном порядке было принято на сессии городского совета столицы.

Инициативу поддержали 86 из 92 депутатов. На заседании данный вопрос был подан, как безотлагательный.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета. Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета", - сообщил в Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

Напомним:

  1. Андрей Антоненко
  2. Юлия Кузьменко
  3. Яна Дугарь
  4. Владислав Грищенко
  5. Инна Грищенко
Павел Шеремет новости Украины новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве сквер назвали именем Шеремета». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:58
Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
19:55
Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов: СМИ сообщили о первой жертве
19:36
Хабиб - Фергюсон: россиянин пообещал "избить" американца
19:31
Обозреватель рассказал о победе Зеленского над Путиным
19:24
В Киеве сквер назвали именем Шеремета
19:13
Что посмотреть: ТОП-10 комедий 2019 года
19:01
"Начали общаться": Зеленский дал первое интервью российскому каналу
18:57
Запрет Слуги народа в России: сериал побил рекорд по просмотрам
18:47
Полиция спасала голого мужчину перед матчем Лиги чемпионов - ужасная драка в Париже Видео
18:43
Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре
18:31
Свидетель по делу Шеремета убил себя перед допросом - полиция
18:30
Дело об убийстве Шеремета: все, что известно о задержанных подозреваемых (обновляется)
18:26
"Чтобы дело не превратилось в сериал": Зеленский и Рябошапка прокомментировали задержания по делу Шеремета
18:21
"Сакральная жертва": фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей Звиробий
18:21
Прорыв в деле об убийстве Шеремета: что на брифинге рассказали о подозреваемых Видео
18:19
CEO STADA: мы планируем расширить линейку продукции Biopharma новости компании
18:19
Малиновский подорожал по версии Transfermarkt
18:16
Страшная агрессия: в Житомире неадекват отколошматил женщину с ребенком на руках - видео Видео
17:55
В Киеве бизнесмен открывает русскоязычную секцию для сопротивления украинизации
17:54
Кто закладывал бомбу под машину Шеремета: названы имена подозреваемых
17:52
"Спецоперация": в Миротворец угодили пропагандисты телеканала Звезда
17:50
"Зиданеко": Зинченко посвятил пост в соцсетях возвращению на поле
17:22
В РФ озвучили дату новых переговоров в Минске: что будут обсуждать
17:21
Музыкант прокомментировал задержание по обвинению в убийстве Шеремета Видео
17:20
Задержание подозреваемых по делу об убийстве Шеремета: Аваков раскрыл подробности
17:20
Хабиб выразил неприязнь к Фергюсону
17:17
"Пальчик гуляет": Звезда Универа завела сеть фото с засветом
17:11
Задержания по делу Шеремета. Брифинг Зеленского, Авакова и Рябошапки онлайн Видео
17:06
Нацотбор на Евровидение 2020: назвали имя первого судьи
16:55
В Польше задержали группу украинцев: в чем обвиняют
16:53
Уайлдер: Джошуа не согласился драться со мной за 50 млн долларов
16:37
"Это конец": На пылающем крейсере Адмирал Кузнецов решили залить важный отсек Видео
16:25
Роналду грубо оттолкнул болельщика после матча Лиги чемпионов Видео
15:57
ГПУ не заводила дел против Павелко - адвокат президента УАФ
15:45
Убийство Шеремета: задержаны подозреваемые
15:41
"Секс на новом матрасе": в Раде "спалили" срамную переписку "слуги народа"
15:33
"Вотчина Черта": астролог назвал настоящую дату и место рождения Путина
15:31
Дело о катастрофе рейса МН17: в РФ объяснили отказ выдать Нидерландам Цемаха
15:30
Главная сенсация Лиги чемпионов встретился с представителями двух топ-клубов
15:16
"В полной версии": в Сети выложили для россиян бесплатно и без цензуры Слугу народа
15:03
"Агрессия и маты": в Киеве учительница погорела на буллинге
15:03
Звезда Шахтера обвинил партнеров в неуважении к клубу
15:00
Сериал Папик: 15 и 16 серия смотреть онлайн 12-12-2019 финал Видео
14:59
"Бил с ноги по голове": задержанный подросток рассказал, как убивали волонтера в Бахмуте
14:52
"Немедленно решать проблему": Труба забил тревогу из-за урезания зарплат в ГБР
14:48
"Обычная технология": в СБУ объяснили, как пропагандисты Звезды попали в Украину
14:36
Экс-тренер Динамо может возглавить клуб из России
14:31
Украину скуют морозы и завалит снегом: синоптик назвал даты
14:29
"Держитесь, мужики!": участница топ-модель по-украински топлес взбудоражила фото НЮ
14:29
Лужков похоронен: СМИ узнали, почему на прощании гроб был закрыт Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять