В Киеве сквер назвали именем Шеремета

Решение поддержали 86 депутатов / Фото: Facebook/Дмитрий Белоцерковец

В Шевченковском районе Киева сквер на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая назван в честь погибшего в столице белорусского журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, решение 12 декабря в срочном порядке было принято на сессии городского совета столицы.

Инициативу поддержали 86 из 92 депутатов. На заседании данный вопрос был подан, как безотлагательный.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета. Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета", - сообщил в Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

Напомним: