В Киеве сквер назвали именем Шеремета

Решение в срочном порядке приняла столичная мэрия.
В Шевченковском районе Киева сквер на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая назван в честь погибшего в столице белорусского журналиста Павла Шеремета.
Как сообщает пресс-служба Киевсовета, решение 12 декабря в срочном порядке было принято на сессии городского совета столицы.
Инициативу поддержали 86 из 92 депутатов. На заседании данный вопрос был подан, как безотлагательный.
"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета. Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета", - сообщил в Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.
Напомним:
- Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.
- Позже стало известно, что фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей волонтера Маруси Звиробий
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.
- Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва авто 20 июля 2016 года. Эксперты выяснили, что журналист погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.
- Названы пять подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета:
- Андрей Антоненко
- Юлия Кузьменко
- Яна Дугарь
- Владислав Грищенко
- Инна Грищенко