  1. Главная
  3. Украина

"Вперед и вверх": Зеленский назвал формулу будущего для Украины

14 декабря 2019, 17:40

Украина стремится к возврату территорий и людей с прекращением обстрелов и настоящим мирным процессом.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / офис президента Украины

Национальной идеей Украины является объединение для того, чтобы совершить невозможное, заявил президент Владимир Зеленский.

По его мнению, формула будущего для Украины состоит из нескольких важных составляющих.

"И первая из них — конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей. С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом", - написал он в колонке для издания НВ.

Глава государства убежден, что Украине необходимы инвестиции: "Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса. Построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, а не душить ее в зародыше. Создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать коррупционеры и рейдеры".

Читайте такжеОбмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домойОн подчеркнул, что также нужна качественно иная инфраструктура, причем не только дороги, но все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине.

"Наконец, нам нужно народовластие. Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента", - считает президент.

При этом он обратил внимание на то, что можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" работы власти, но нельзя не признать: в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков.

"В 2020 м темп перемен будет только нарастать — по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!", - резюмировал Зеленский.Читайте такжеПочему Зеленский никогда не договорится с Путиным

Напомним, ранее Зеленский высказался относительно плана "Б" для Донбасса, суть которого заключается в том, чтобы построить Стену на Донбассе.

реформы Владимир Зеленский успех Украина
Сейчас вы просматриваете новость «"Вперед и вверх": Зеленский назвал формулу будущего для Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:40
"Вперед и вверх": Зеленский назвал формулу будущего для Украины
17:34
В Крыму оккупанты провели "бой в небе" с вымышленным врагом
17:01
Стали известны имена российских головорезов, расчленивших мужчину в Сирии
16:49
"Ядерное отойдет на второй план": в СНБО назвали оружие, которое станет в мире №1
16:30
Епифаний рассказал, когда ждать переноса даты празднования Рождества
16:02
В Нафтогазе пожаловались на низкую добычу газа из-за коррупции
16:00
Объемный хвост и голливудские волны - самые модные укладки волос на Новый год 2020 фото Фото
15:47
"Не хотел делать уроки": в Николаеве школьник покончил с собой
15:32
Скандал в Киеве: "карманная полиция" отбила пьяного водителя, вызвавшего на подмогу генерала Видео
15:15
Ехали с концерта известного певца: в России перевернулся автобус, много пострадавших Видео
14:58
Джулиани рассказал о том, что "нарыл" во время визита в Украину
14:42
Зеленский напугал Путина: экс-депутат Госдумы рассказал о разочаровании "КГБшника-манипулятора"
14:35
Готовится полноценный визит Зеленского в США: стали известны детали Видео
14:16
"Непростая пятница, 13": в Киеве на мосту Метро хитростью спасли жизнь парню
14:01
Убийство сына депутата Соболева: копы засекретили данные о заказчиках
13:56
Уникальное украинское предприятие продали китайцам: названа сумма сделки
13:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные игры, терки и "радость кошелька"
13:35
"Здравствуй, Крымнаш": еще одну российскую журналистку выгнали из Украины
13:30
"Ловко дедушку кинули": Епифаний заявил о полной ликвидации Киевского патриархата
12:59
"Педро ордена вручал, нимб поправьте": в Сети скандал из-за слов министра ветеранов о деле Шеремета
12:33
В Киеве женщина жутким способом покончила с собой Фото
12:25
Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать
12:00
На захваченной части Донбасса произошло серьезное ЧП, много пострадавших
11:30
На Закарпатье иномарка влетела в остановку и убила девушку Фото
11:22
Пригласить миротворцев ООН на Донбасс: Пристайко озвучил план на случай провала в Минске Видео
11:00
В Киеве серьезно потеплеет: синоптик назвал дату Фото
10:49
"Воевать до последнего украинца": Пушков "с голой жопой" предсказал "черную дату" для Европы
10:25
Продюсер оценила фразу "Путин Хубло" в эфире росТВ
10:14
Дело Шеремета: Аваков изначально считал закладчиками взрывчатки чету Грищенко Видео
10:12
Аваков может рисовать себе звездочки мнение
10:00
Французский маникюр зима 2020: нежный новогодний маникюр френч с рисунком - фото Фото
09:55
Юрист раскрыл суть "страшной" формулы Штайнмайера
09:33
"Убьют кучу русских, остаются желторотые": Гиркин сообщил об отступлении боевиков в "ДНР"
09:23
Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
09:21
Путин превращает Россию в пустыню мнение
09:17
"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные
09:15
Новогодний маникюр 2020: самый нежный вязаный маникюр на Новый год 2020 фото Фото
08:54
Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину
08:50
Напуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализации
08:37
Почему Зеленский никогда не договорится с Путиным мнение
08:24
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения возможному организатору Фото
08:13
Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали
07:53
Точная дата прекращения огня на Донбассе: Пристайко озвучил планы
07:48
Кто выиграет от обвинений атошников в убийстве Шеремета мнение
07:33
Убийство Шеремета: Аваков поведал о новой фигурантке дела и загадочном покровителе подозреваемых Видео
07:23
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
07:05
Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото
07:01
Пока что секрет: Зеленский намекнул на новую тактику с Путиным Видео
06:53
Москву заставляют выполнять Минск: ЕС продлил санкции против РФ
06:30
Обмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домой Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять