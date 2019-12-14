"Вперед и вверх": Зеленский назвал формулу будущего для Украины

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Национальной идеей Украины является объединение для того, чтобы совершить невозможное, заявил президент Владимир Зеленский.

По его мнению, формула будущего для Украины состоит из нескольких важных составляющих.

"И первая из них — конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей. С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом", - написал он в колонке для издания НВ.

Глава государства убежден, что Украине необходимы инвестиции: "Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса. Построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, а не душить ее в зародыше. Создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать коррупционеры и рейдеры".

Читайте такжеОбмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домойОн подчеркнул, что также нужна качественно иная инфраструктура, причем не только дороги, но все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине.

"Наконец, нам нужно народовластие. Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента", - считает президент.

При этом он обратил внимание на то, что можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" работы власти, но нельзя не признать: в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков.

"В 2020 м темп перемен будет только нарастать — по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!", - резюмировал Зеленский.Читайте такжеПочему Зеленский никогда не договорится с Путиным

Напомним, ранее Зеленский высказался относительно плана "Б" для Донбасса, суть которого заключается в том, чтобы построить Стену на Донбассе.