Легендарный сатирико-юмористический журнал перестанет выходить

Журнал "Перец. Веселая республика" можно будет читать в Интернете/ Фото facebook.com/PerecRepublic

Украинский сатирико-юмористический иллюстрированный журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии. Издание смогло продержаться на плаву почти сто лет.

Выход последнего выпуска журнала в печатной версии запланирован на декабрь 2019 года. Об этом сообщил главный редактор издания Юрий Ищенко в Facebook.

"Анонс ПЕРЦА №12 за 2019, последнего бумажного печатного экземпляра. Напоминаю уважаемой общине, что с января следующего года журнал будет выходить в свет в электронном виде в сети Интернет. Так что поддержите его не только морально, но и материально", - говорится в сообщении.

Ищенко пояснил, что Перец был закрыт в декабре 2013 года, но периодически выходил в виде боевого листка Перец на передовой. Издавали его на волонтерских началах и распространяли в зоне АТО. По инициативе творческой группы журнала его возродили с января 2017 года. Однако, средств подписчиков хватало только на верстку, корректуру текстов и печать. Сатирики, карикатуристы, редакторы работали над созданием Перца бесплатно.

"Если проект оправдает себя и мы получим достаточно средств, то восстановим его бумажную версию для горячих поклонников, и стоить он будет около 100 грн с доставкой через Новую почту", - добавил главный редактор издания.

Отметим, сатирико-юмористический иллюстрированный журнал Перец был основан в 1922 году в Харькове. Выход журнала трижды останавливался. Пик популярности пришелся на 1970-1980 годы.

Перец. Веселая республика / Фото facebook.com/PerecRepublic

Напомним, ранее стало известно, что общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ЗН) прекращает выпуск печатной версии издания. Последний номер газеты выйдет на Новый год.