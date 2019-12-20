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"Указание Кремля": генерал предупредил о полномасштабной агрессии РФ

20 декабря 2019, 01:05

Ветеран внешней разведки считает, что боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о расширении своих границ по указке Путина.

Боевики
Боевики "ДНР" / Reuters

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан прокомментировал решение боевиков "прикарманить" всю территорию Донецкой и Луганской областей. По его словам, это может говорить о подготовке дальнейшей агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

"В террористических "Л/ДНР" никаких самостоятельных решений без санкции Кремля не принимается. Безусловно, было четкое указание со стороны Кремля", – рассказал генерал в комментарии Обозревателю.

При этом он отметил, что "решение" боевиков о расширении "границ" можно рассматривать как давление на Украину, и как попытку показать силу "власти" или является предвестником угрозы расширения агрессии РФ.

"Да, угроза полномасштабной агрессии есть, но все зависит от того, как мы сами будем вести себя, как мы мобилизуем внешний фактор. И главное – какими темпами мы будем укреплять свою обороноспособность", - объяснил Богдан.

Как ранее сообщал Главред, сначала в "ДНР" прихватили украинские города, заявив о новых границах. Позже боевики "ЛНР" также решили расширить границы своего влияния, приняв "закон о границе".

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