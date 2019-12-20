Убийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова

Адвокат подозреваемого заявил, что был полностью нарушен принцип презумпции невиновности.
Ветеран АТО, военнослужащий и известный рок-музыкант Андрей Антоненко (псевдоним Riffmaster), который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подал в суд на президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапку, министра МВД Арсена Авакова и первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля.
Как сообщат Telegram-канал Klymenko Time, иск подан в связи с тем, что якобы во время брифинга по итогу расследования убийства Шеремета был "полностью уничтожен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины".
Кроме того, адвокат Антоненко заявил, что было проявлено "полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст 7 УПК Украины".
Как сообщал Главред, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
12 декабря состоялся брифинг относительно расследования дела об убийстве Шеремета. Во время брифинга сообщили, что следствие и эксперты пришли к выводу, что бомбу под авто Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко.
Сам Андрей Антоненко написал записку, в которой обратился к матери погибшего Павла Шеремета.
"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виновен, что бы не говорили люди "сверху". Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - написал он.
Кто такой Андрей Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета
12 декабря 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Он не назвал фамилий, однако о том, что его обвиняют, сообщил Андрей Антоненко.
Андрей Антоненко - известный киевский рок-музыкант, также известный под псевдонимом Riffmaster.
Риффмастер на какое-то время приостановил свою музыкальную карьеру и стал сержантом Сил Специальных операций. Сочиненная им песня под названием "Тихо прийшов, тихо пишов" стала гимном участников АТО.
В 2017 году о нем на своей странице сообщил даже президент Украины Петр Порошенко.
"С первый дней войны Андрей помогал армии как волонтер. Бойцы Сил Специальный операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают на память. Она стала неофициальным гимном Сио Спецопераций. Как раз время переслушать ее снова", - писал глава государства в 2017 году.
Также полиция задержала участницу АТО, медика и волонтера Юлию Кузьменко и добровольца Петра Кияна.