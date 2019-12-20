Убийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова

Андрей Антоненко (Riffmaster) / Главред

Ветеран АТО, военнослужащий и известный рок-музыкант Андрей Антоненко (псевдоним Riffmaster), который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подал в суд на президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапку, министра МВД Арсена Авакова и первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля.

Как сообщат Telegram-канал Klymenko Time, иск подан в связи с тем, что якобы во время брифинга по итогу расследования убийства Шеремета был "полностью уничтожен принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины".

Кроме того, адвокат Антоненко заявил, что было проявлено "полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст 7 УПК Украины".

Как сообщал Главред, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

12 декабря состоялся брифинг относительно расследования дела об убийстве Шеремета. Во время брифинга сообщили, что следствие и эксперты пришли к выводу, что бомбу под авто Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко.

Сам Андрей Антоненко написал записку, в которой обратился к матери погибшего Павла Шеремета.

"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виновен, что бы не говорили люди "сверху". Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - написал он.