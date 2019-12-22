"Большая ответственность": Зеленский поставил задачу перед украинскими дипломатами

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к сотрудникам дипломатической службы Украины и поздравил их профессиональным праздником.

"У Украины есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс… Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножит", - сказано в поздравлении главы государства.

Он подчеркнул, что ставятся амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной, а на украинских дипломатов возлагается "большая ответственность за судьбу страны".

"Наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский поставил главные задачи перед послом Украины в США.