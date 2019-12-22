Украина планирует купить у США истребители F-16 и комплексы Patriot

Украина захотела купить у США авиацию / Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины заявили о желании приобрести у США ударные вертолеты AH-64 Apache, истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Как пишет Ukrainian Military Pages, с помощью новой техники планируется обновить парк армейской авиации.

"В военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе закупкой современного вооружения за рубежом", — пишет издание.

В ВСУ начать закупки намерены с AH-64 Apache.

Как ранее сообщалось, украинские военные намерены сбивать российские беспилотные летательные аппараты, которые будут залетать на украинскую территорию со стороны захваченного РФ Крыма.

Напомним, Российская Федерация провела масштабные военные учения в Черном море. Отмечается, что в маневрах задействованы более 10 кораблей, а также авиация.

Также командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время летних учений.