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"Двойная игра, двойные деньги": политолог оценил публичные наезды Лукашенко на Россию

25 декабря 2019, 15:13

По мнению политолога Глеба Павловского, Александр Лукашенко уже много лет не изменяет выбранному им стилю внешней политики.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко уже десятилетия строит собственную внешнюю политику принципе колебания между Россией и странами Запада.

Соответствующее мнение высказал в интервью известный российский политолог Глеб Павловский в эфире радио Эхо Москвы.

"Хотя на Александре Григорьевиче, скажем, тоже пробы негде ставить, но, в общем, он маленький, а Россия большая. [...] Думаю, любой на его месте боялся бы. Особенно когда в Берлине вдруг кого-то снимают на улице. Знаете, Минск ближе. Поэтому, думаю, он боится. Но с другой стороны, это результат его же собственной политики, это он построил всю политику Минска на лавировании между Москвой и Западом. Это была выгодная политика, но, как говорил один человек – двойная игра, двойные деньги, двойной риск", – заявил он

Напомним, ранее, 24 декабря, Александр Лукашенко дал громадное интервью "Эху Москвы", во время которого, в частности, ругал власти РФ за отношение к Беларуси и смоделировал ситуацию, при которой Россия угрожает ее суверенитету. Кроме того,  Лукашенко потроллил россиян историей Киевской Руси и посоветовал: "не растопыривать пальцы".

Россия Беларусь Запад Александр Лукашенко
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