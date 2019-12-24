"Русских начали душить": Лукашенко обвинил Украину в провоцировании войны с Россией

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина дала повод к российско-украинской войне на Донбассе.

Такое сообщение он опубликовал в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", — рассказал он.

Также Лукашенко утверждает, что аннексированный Крым "де-факто российский, юридически это не оформлено", а украинцы "никак не обороняли эту землю".

Напомним, ранее Лукашенко распек Россию за взрыв на ЧАЭС и потребовал компенсацию для Беларуси. До этого он дал Украине совет о вступлении в НАТО.