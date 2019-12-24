"Не надо России растопыривать пальцы": Лукашенко в Москве потроллил россиян Киевской Русью

Александр Лукашенко / УНИАН

В Российской Федерации пытаются сделать все, чтобы ликвидировать память существования Киевской Руси.

Соответствующее сообщение он сделал 24 декабря, давая интервью на радиостанции "Эхо Москвы" выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли, и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это, не переписать, это невозможно, – вы пытаетесь это забыть", – заявил он.

Лукашенко утверждает - России не стоит забывать о том, что такая политика насчет Киевской Руси "обижает украинцев".

"Много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как Путин мне в Питере сказал. Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать", – подытожил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в провоцировании войны с Россией. До этого он распек Россию за взрыв на ЧАЭС и потребовал компенсацию для Беларуси и дал Украине совет о вступлении в НАТО.