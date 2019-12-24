  1. Главная
  3. Мир

"Не надо России растопыривать пальцы": Лукашенко в Москве потроллил россиян Киевской Русью

24 декабря 2019, 23:47

Александр Лукашенко прочел в Москве короткую лекцию по восточнославянской истории.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

В Российской Федерации пытаются сделать все, чтобы ликвидировать память существования Киевской Руси.

Соответствующее сообщение он сделал 24 декабря, давая интервью на радиостанции "Эхо Москвы" выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли, и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это, не переписать, это невозможно, – вы пытаетесь это забыть", – заявил он.

Лукашенко утверждает - России не стоит забывать о том, что такая политика насчет Киевской Руси "обижает украинцев".

"Много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как  Путин мне в Питере сказал. Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать", – подытожил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в провоцировании войны с Россией. До этого он распек Россию за взрыв на ЧАЭС и потребовал компенсацию для Беларуси и дал Украине совет о вступлении в НАТО.

Россия Киевская Русь Александр Лукашенко Украина
Сейчас вы просматриваете новость «"Не надо России растопыривать пальцы": Лукашенко в Москве потроллил россиян Киевской Русью». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:28
В ПЦУ объяснили, почему пока что отказались от переноса Рождества
00:19
25 декабря – какой сегодня праздник: Рождество 2019 и Солнцеворот
00:10
Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020
00:01
Сорос стоял за назначением послов США в Украине - Джулиани
24 декабря, вторник
23:47
"Не надо России растопыривать пальцы": Лукашенко в Москве потроллил россиян Киевской Русью
23:42
Роналду не попал в сборную лучших игроков всех времен
23:25
Киев убрал из списков на обмен пленными экс-беркутовцев из дела Евромайдана - адвокат Видео
23:13
Деревянченко хочет встретиться с Альваресом в 2020 году Видео
23:01
Дело Грымчака: бывшего замминистра надолго оставили за решеткой
22:45
Бойцы ВСУ отыскали тайное логово-бункер террористов на Донбассе: видео Видео
22:38
Райо Вальекано накажут за оскорбления Зозуля - посол Украины в Испании
22:21
Погода в Киеве: синоптик дала прогноз на католическое Рождество
22:19
Живот накладной?: Марьяна Ро вызвала новый скандал
22:10
Легенда Барселоны может перебраться в Аргентину
21:58
В Украине подняли соцвыплаты на детей: подробности и детали
21:46
"Пузырьки щекотали яички": Галкин рассказал о своей гомосексуальности Видео
21:45
Есть три главных принципа закаливания - Комаровский
21:40
У Беседина нашли запрещенные вещества - ТаТоТаке
21:33
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: опасность и дорогая находка
21:32
Валютный беспредел: курс евро рухнул до очередного исторического минимума
21:16
"Вату п*здить ми не бросим": Советник Порошенко с подписчиками использовал неонацистский лозунг
21:09
Роналду может переехать в Россию - футболист сборной Португалии
20:48
"Спасет царь Николашка": Поклонская назвала серьёзную угрозу для Украины
20:45
Лукавая блондинка-порнозвезда похабно изогнулась на сексуальных фото Фото
20:43
Різдвяна історія з Тіною Кароль: обзор и дата выхода на 1+1 Фото
20:34
Динамо отдало своего игрока прямому конкуренту
20:29
Черное Рождество – магнитные бури подкосят на праздник, как себе помочь
20:07
"Русских начали душить": Лукашенко обвинил Украину в провоцировании войны с Россией
20:03
Тарасюк стал постпредом Украины в Совете Евопы: так решил Зеленский
20:02
"Россию на колено наклоняют": Лукашенко - о санкциях WADA
19:40
"Сволочь, свинья антисемитская": Путин похулил поддержавшего Гитлера польского посла
19:33
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes: от Мейвезера до Хэмилтона
19:29
Транзитная эпопея: стало известно, когда Нафтогаз и Газпром ударят по рукам
19:21
В правительстве рассказали, сколько украинцы сэкономят на перерасчете платежек за отопление
19:08
"Мужик не нужен": Модель Playboy показала, как лучше стимулировать интимные мышцы Фото
19:06
Звезда Ювентуса перебрался на Ближний Восток
19:03
Самый вкусный торт медовик: простые рецепты медовика с разными видами крема
18:53
Путин отдаляет Крым от Украины - Der Spiegel
18:28
Ярмоленко может покинуть Вест Хэм
18:00
Полетели головы: Зеленский отстранил от должности губернаторов двух областей
17:32
Убийство Шеремета: суд оставил под стражей подозреваемую Кузьменко, адвокат прослезился Видео
17:18
Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым Видео
16:59
"Могло не быть обоих": жена депутата Соболева рассказала о странностях гибели их сына
16:58
Стиральные машины: от классических моделей к нестандартным устройствам новости компании
16:57
"Русских поделили на два сорта": Гиркин назвал цену моста в Крым слишком высокой
16:38
"Кто помогать будет?": Лукашенко распек РФ за взрыв на ЧАЭС и потребовал компенсацию
16:17
"Стремительное обрушение": эксперты рассказали, упадут ли в Украине всерьез цены на топливо
16:00
"Украина вычеркнула сторонников сепаратистов": в "ДНР" обвинили Киев в срыве обмена пленными Видео
15:50
"Неприемлемо маленькая": Милованов клянчит себе повышение зарплаты
15:42
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять