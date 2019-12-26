В Черкассах чиновники заплатили за уборку несуществующего снега

В Черкассах убирали снег, которого нет / Фото 24tv.ua

В городском совете Черкасс чиновники выделили финансы из бюджета на уборку снега, который в этом году еще ни разу не выпадал.

Об этом заявил мэр города Анатолий Бондаренко во время сессии городского совета, сообщает местный сайт provce.ck.ua. Он добавил, что все причастные будут отстранены от работы.

"Документы подписывали работники департамента жилищно-коммунального комплекса: бухгалтеры, Отрешко, Наумчук — все будут отстранены сегодня", — сообщил Бондаренко.

Мэр заявил о создании комиссии, которая комплексно проверит деятельность ЖКХ Черкассы.

Во время обсуждения этого вопроса депутат горсовета Александр Радуцкий отметил, что подобные выплаты "не могли быть осуществлены без согласования городского головы". Градоначальник заявил, что те, у кого есть подозрения относительно мэра, могут написать заявление в полицию.

Как ранее сообщалось, в Черкассах во время ремонта дорог положили новый асфальт, однако при этом заасфальтировали более полусотни люков. Из-за этого целые микрорайоны могут оказаться без водоснабжения.

Напомним, в Николаевской области очень креативно подошли к борьбе с ямами на дорогах. В селе Подлесное ямы заделали старыми матрасами - это новаторство в ремонте дорог помогает местным автомобилистам преодолевать препятствия.