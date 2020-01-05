Резонансное убийство в Каховке: ГБР открыло дело, назначены экспертизы

В Каховке протестующие штурмовали райотдел полиции / most.ks.ua

В связи с резонансным убийством в Каховке Херсонской области 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина будет проведен ряд экспертиз и исследований.

Кроме того, Государственное бюро расследований открыло дело по статье о превышении полномочий, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Событие получило резонанс, в связи с чем было принято решение о проведении досудебного расследования следственным управлением. Сейчас назначено проведение ряда необходимых исследований и экспертиз. Расследование данного преступления находится на контроле руководства областной полиции. Также в ходе первоочередных следственных действий установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником районного отдела полиции. В настоящее время в отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст.365 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Как подчеркнул начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, уголовное производство расследуется в следственном управлении ГУНП в Херсонской области, где создана большая группа следователей.

Также он отметил, что к экспертизам телефонов, ноутбуков и другой техники будет допущен представитель потерпевших, который будет следить за объективностью их проведения.

Читайте также"Будет анархия и самосуд": скандальное дело об убийстве в Каховке передали в областьПолицейский добавил, что по требованию потерпевших завтра будет проведена повторная судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. "Завтра эксперты областного бюро судебно-медицинской экспертизы ее проведут комиссионно, в составе трех человек. С разрешения следователя будет допущен представитель потерпевших", - отметил он.

Вербицкий заявил, что в отношении членов следственно-оперативной группы Каховского отделения полиции проводят служебную проверку.

В свою очередь глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен контролировать ход расследования лично и уточнил, что подозреваемый оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, а в отношении другого участника событий - действующего полицейского - проходят проверки с использованием полиграфа. По словам главы обладминистрации, 3 января он провел координационное совещание с правоохранителями, в ходе которого подчеркнул, что расследование убийства Чебукина должно быть профессиональным и беспристрастным.

Напомним, в субботу, 4 января, в Каховке Херсонской области местные жители вышли на акцию протеста у здания районного отделения полиции.

В частности, участники стихийной акции протеста зажгли автомобильные покрышки, а также бросали взрывпакеты и банки с краской в сторону здания райотдела.

По информации, убийство местного жителя произошло после словесной перепалки. При этом свидетелем по делу проходит сотрудник полиции, находившийся на месте убийства.

По данным полиции, убийца был один и оружие также использовалось одно. Свидетеля заставили пройти полиграф. Проверка показала, что полицейский-очевидец в стрельбе не участвовал.