Кабмин поменял механизм соцпомощи: что изменится для украинцев

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С 2020-го Кабмин Украины внедрил новый механизм оказания соцпомощи для украинских семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Соответствующее сообщение опубликовано на Правительственном портале.По словам премьера Алексея Гончарука, обновленный механизм будет стимулировать украинские семьи преодолевать сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной жизни.

Кроме того, глава Кабмина утверждает, что правительство увеличит число специалистов соцсферы и внедрит принцип "деньги ходят за человеком". То бишь начисление денег в формате соцпомощи будет происходить напрямую.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, как уберут уравниловку из льгот и социальной помощи.