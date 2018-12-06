В Украине решили ввести новый вид соцпомощи

В Украине появится новый вид соцпомощи / УНИАН

В Украине решили с 1 января 2019 года ввести новый вид соцпомощи.

На этот раз свою поддержку государство обещает людям, которые ухаживают за детьми, если у тех есть тяжелое заболевание, но еще нет группы инвалидности.

По словам главы Минсоцполитики Андрея Ревы, соответствующий закон уже принят, пишет Укринформ.

Кроме того, прожиточный минимум в Украине в 2019 году для вырастет лиц, которые утратили трудоспособность, – на 9,4%. В итоге с декабря следующего года он составит 1638 грн в месяц.

Соответственно вырастут и размеры госпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Ранее Рева заявил о необходимости обложить налогом деньги украинских заробитчан. По словам чиновника, денежные переводы заробитчан можно отождествить с доходами физических лиц, поэтому вполне законно взымать с них налог.

Напомним, в Полтаве чиновники прикидывались "инвалидами", чтобы бесплатно получить элитные авто. Один из заместителей полтавского губернатора стал владельцем Mercedes Benz 2009 года.