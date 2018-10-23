В Полтаве чиновники прикидывались "инвалидами", чтобы бесплатно получить элитные авто

В Полтаве чиновник ОГА обзавелся престижным Mercedes Benz / NADAguides

В Полтавской области разоблачили госслужащих Департамента социальной защиты населения, которые совместно с ответственными лицами областного Центра медико-социальной экспертизы способствовали людям с инвалидностью ввозить из Европы подержанные авто без уплаты налогов и растаможки, при этом чиновники оформляли "инвалидами" нужных им людей.

При этом один из заместителей полтавского губернатора стал владельцем Mercedes Benz 2009 года, а глава фракции одной из политических партий в Полтавском горсовете пополнил свой автопарк Audi A6 1998 года выпуска, которую получил из Германии в июле прошлого года.

По информации из реестра судебных решений, в схеме были задействованы несколько посредников: один из них подыскивал кандидатов в "инвалиды" и договаривался с сотрудниками лечебных учреждений и МСЕК о подделке заключения, другой посредник подыскивал автомобили в Германии и уговаривал продавца подписать документ о том, что он передает машину в Украину в качестве гуманитарной помощи, а еще один участник схемы подделывал дарственные на авто, договоры купли-продажи, документы о пересечении границы.

При этом схему курировал специалист отдела по делам инвалидов и ветеранов Департамента социальной защиты населения областной госадминистрации, который был знаком с предпринимателем, занимающимся ввозом подержанных машин из Европы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что автопарк чиновников Порошенко обновили роскошными Mercedes.